Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США на два месяца отсрочили введение санкций против сербской NIS

Вучич: США отложили введение санкций против сербской NIS еще на 60 дней
close
Darko Vojinovic/AP

США вновь отложили введение санкций против сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), предоставив отсрочку на 60 дней. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Хорошие новости для граждан Сербии. Сербии удалось добиться новой отсрочки санкций в отношении NIS, на этот раз на два месяца — до 27 июня», — сообщил Вучич.

Он также поблагодарил американские власти за понимание позиции Сербии.

В начале января США потребовали от Сербии полного вывода российского капитала из «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), которую контролирует «Газпром». Белграду дали время до 25 февраля и пригрозили санкциями.

На пресс-конференции с Александаром Вучичем на тот момент первый заместитель госсекретаря США Ричард Верма заявил, что решение Вашингтона о санкциях в отношении российско-сербской компании NIS направлено против Москвы, а не Белграда.

Он подчеркнул, что для Сербии это решение не несет никаких экономических последствий, так как РФ не инвестирует прибыль от NIS в сербскую экономику. Кроме того, Верма отметил, что изменение собственника компании поспособствует миру в регионе.

Ранее Вучич заявил о готовности выкупить долю России в NIS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами