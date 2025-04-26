США на два месяца отсрочили введение санкций против сербской NIS

США вновь отложили введение санкций против сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), предоставив отсрочку на 60 дней. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Хорошие новости для граждан Сербии. Сербии удалось добиться новой отсрочки санкций в отношении NIS, на этот раз на два месяца — до 27 июня», — сообщил Вучич.
Он также поблагодарил американские власти за понимание позиции Сербии.
В начале января США потребовали от Сербии полного вывода российского капитала из «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), которую контролирует «Газпром». Белграду дали время до 25 февраля и пригрозили санкциями.
На пресс-конференции с Александаром Вучичем на тот момент первый заместитель госсекретаря США Ричард Верма заявил, что решение Вашингтона о санкциях в отношении российско-сербской компании NIS направлено против Москвы, а не Белграда.
Он подчеркнул, что для Сербии это решение не несет никаких экономических последствий, так как РФ не инвестирует прибыль от NIS в сербскую экономику. Кроме того, Верма отметил, что изменение собственника компании поспособствует миру в регионе.
Ранее Вучич заявил о готовности выкупить долю России в NIS.