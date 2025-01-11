Представитель Госдепа: санкции США против NIS нацелены на Россию, а не на Сербию

В Госдепе заявили, что санкции в отношении NIS направлены против РФ, а не Сербии

Решение Вашингтона о санкциях в отношении российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) направлено против Москвы, а не против Белграда, заявил на пресс-конференции с президентом республики Александаром Вучичем первый заместитель госсекретаря США Ричард Верма.

По словам американского дипломата, для Белграда это решение не несет никаких экономических последствий, так как Россия не инвестирует прибыль от NIS в сербскую экономику, а изменение собственника компании поспособствует миру в регионе.

Верма отметил, что «Нефтяная индустрия Сербии» — одна из 2 тыс. российских компаний, против которых США ввели санкции.

«Мы поможем Сербии диверсифицировать источники энергии и стать независимой», — заверил представитель Госдепа.

Вучич назвал его слова о том, что шаги Вашингтона не нацелены на Белград, «слабым утешением».

Санкции США против NIS, одной из крупнейших компаний Сербии, должны привести к полному выводу российского капитала из компании, которую контролирует «Газпром». В соответствии с американскими правовыми актами республика должна вывести российские активы до 25 февраля 2025 года. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что выполнение этих требований может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны и создать значительные экономические риски.

Ранее Вучич заявил о готовности выкупить долю России в NIS.