Президент Ирана заявил, что республика предотвратила большую войну

Ответные удары Ирана по Израилю предотвратили большой вооруженный конфликт в ближневосточном регионе, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Его цитирует ТАСС.

«Если бы агрессия сионистского режима осталась без ответа, это бы могло привести к полномасштабной и неконтролируемой войне в регионе», — сказал Пезешкиан, обращаясь к участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Иран начал ответную операцию «Истинное обещание — 3».

22 июня США открыто вступили в военный конфликт между странами на стороне Тель-Авива: нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Иран в ответ ударил по американской военной базе в Катаре.

24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Лукашенко раскритиковал атаки США и Израиля по ядерным объектам Ирана.