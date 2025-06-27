Лукашенко раскритиковал атаки США и Израиля по ядерным объектам Ирана

Удары по ядерным объектам Ирана опасно нарушают международные договоры. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Недавние удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года», — сказал он.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Президент США Дональд Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

Ранее Иран пригрозил США в случае агрессии.