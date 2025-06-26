ГД планирует рассмотреть расширение оснований для лишения гражданства России

Госдума может в июле рассмотреть расширение оснований для лишения гражданства РФ

Государственная дума может в июле рассмотреть в первом чтении проект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России. Об этом говорится в думской электронной базе.

«Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – июль 2025 года», — говорится в сообщении.

Днем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты внесли в ГД законопроект, расширяющий перечень преступлений, наказание за которые предполагает лишение приобретенного гражданства.

В перечень оснований намерены включить совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма; сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности РФ; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов; оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны.

Ранее Володин заявил, что принятые Госдумой законы против нелегальной миграции заработали.