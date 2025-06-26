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В Совбезе назвали количество мигрантов в РФ, предпочитающих шариат светским законам

Коков: среди трудовых мигрантов в РФ 43,5% предпочитают шариат светским законам
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Среди трудовых мигрантов в России 43,5% предпочитают шариат светским законам. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

«По данным социологического исследования, проведенного ФСО России, среди трудовых мигрантов, <...> 24% готовы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать право жить в России по религиозным нормам, 15,3% готовы принимать участие в незаконных политических акциях», — заявил он.

По словам Кокова, в стране создаются предпосылки к формированию устойчивых диаспоральных групп и этнических анклавов, которые не хотят ассимилироваться в российское общество. Он отметил, что мигранты отдают приоритет национальным традициям и религиозным догмам, в ущерб соблюдению светского законодательства. Он подчеркнул, что в данном контексте иностранные граждане готовы отстаивать свои интересы любыми способами.

Замсекретаря СБ добавил, что, несмотря на геополитическую ситуацию, миграционная привлекательность России сохраняется на высоком уровне.

В ходе этого же интервью он заявил, что иностранные спецслужбы активно вербуют мигрантов из Средней Азии для совершения терактов в России.

Ранее были названы сроки рассмотрения Госдумой расширения оснований для лишения гражданства РФ.

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