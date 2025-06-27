В России предрекли Израилю экономический коллапс из-за конфликта с Ираном

Экономический и демографический кризисы, а также отсутствие серьезной поддержки со стороны союзников ставят под вопрос существования Израиля. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Госдумы Александр Бородай. Он подчеркнул, что, несмотря на позитивные заявления израильских властей, ситуация в стране близка к критической.

«Страна фактически не работает уже несколько недель. Я не знаю, работает ли Иран, а Израиль точно нет. А поскольку у них и так серьезные экономические проблемы, то это неработающее состояние в конце концов приведет экономику к коллапсу», — сказал парламентарий.

При этом он отметил, что нынешнее противостояние с Ираном выгодно премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, пытающемуся удержаться у власти на фоне внутренних проблем. Однако, по словам депутата, это лишь временное спасение для главы кабмина Еврейского государства.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Президент США Дональд Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

Утром 24 июня Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Ранее СМИ сообщили, что подготовка ударов Израиля по Ирану началась еще в прошлом году.