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СМИ сообщили, что подготовка ударов Израиля по Ирану началась еще в прошлом году

WSJ: подготовка атаки Израиля на Иран началась еще в ноябре 2024 года
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Israel Defense Forces via AP

В Израиле начали подготовку к атаке на Иран еще в ноябре 2024 года, тогда же был определен полный перечень целей. Об этом со ссылкой на источники в израильской и американской разведках сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в ноябре прошлого года власти собрали секретное совещание с участием 120 высокопоставленных представителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), командования израильских ВВС, а также разведки.

По итогам совещания был утвержден список из 250 объектов иранской ядерной программы и военной инфраструктуры, а также физических лиц.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам (Натанз, Исфахан, Фордо), военным базам и центрам разработки оружия. Также были ликвидированы высокопоставленные иранские генералы и ученые-ядерщики. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

Вечером в тот же день Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание — 3», выпустив более сотни дронов и баллистических ракет по израильским городам: Тель‑Авиву, Хайфе, Беэр‑Шеве и других.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном: нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации: он назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в Иране раскрыли, чем обернулись попытки США и Израиля уничтожить ядерную программу.

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