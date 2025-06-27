Эстония готова принимать на своих аэродромах самолеты стран НАТО, которые способны нести ядерное оружие. Об этом сообщает Sputnik.Ближнее Зарубежье со ссылкой на главу минобороны страны Ханно Певкур.

В конце июня Эстония начала возводить линию обороны по юго-восточной границе с Россией.

На ряде участков границы между двумя странами сооружаются противотанковые рвы. К концу 2025 года на границе появятся не менее 28 бункеров и десятки складских площадок. На строительство этих сооружений в текущем году выделено €4,4 млн.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ не видит угрозы в перевооружении НАТО благодаря своей самодостаточности.

Ранее Эстонию назвали «тявкающей страной».