Стало известно об испытаниях Эстонии на Украине

Эстонские власти используют конфликт на Украине как уникальную возможность для тестирования своей робототехники в боевых условиях. Об этом сообщило американское издание Business Insider (BI).

В публикации говорится, что многие эстонские компании, которые занимаются производством военной техники, отправляют свою продукцию на Украину, чтобы испытать ее в реальных боевых условиях. После таких испытаний оборудование дорабатывается.

«Испытания на Украине позволили нам извлечь ценные уроки и получить новые знания для совершенствования нашего оружия», — рассказал гендиректор эстонской компании Milrem Robotics Кулдар Вяэрси.

По его словам, роботы Milrem Robotics просты в управлении и могут использоваться для сбора разведданных, эвакуации раненых бойцов, разминирования территории и перевозки оружия, включая пулеметы.

До этого председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что ВСУ активно используют оружие, которое поставляет Запад, не только в зоне боевых действий, но и в регионах РФ, расположенных за пределами проведения спецоперации. Речь идет о ракетных комплексах, реактивных системах залпового огня, ствольной артиллерии и беспилотниках.

По его словам, самое мощное и опасное оружие украинской армии поставляют Великобритания, Канада, Германия и некоторые другие государства.

Ранее сообщалось, что Украина стала площадкой для испытаний американского оружия.