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Лукашенко высказался о ситуации с Арменией на форуме ЕАЭС

Лукашенко: в ситуации с Арменией на ЕАЭС не может быть виновата одна сторона
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Evgenia Novozhenina/Reuters

В ситуации с Арменией на форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не может быть виновата одна сторона. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Белорусский лидер напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в заседании форума в формате видеосвязи. По его словам, подобное решение главы армянского кабмина может указывать на проблемы внутри ЕАЭС.

«Вы знаете о позиции Армении. Просто сегодня кивнуть — вот, не приехали, такие-сякие — это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам надо поискать причины и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке, отмахиваться от этого нельзя», — сказал Лукашенко.

13 июня Пашинян заявил, что Армению ждет выбор между ЕАЭС и Евросоюзом. По словам премьера, пока это решение не будет принято, страна будет продолжать проводить демократические реформы в соответствии со стандартами ЕС.

Ранее в Кремле напомнили Армении о невозможности быть членом и ЕЭАС, и ЕС.

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