Мединский готов поговорить с Рютте об истории Малороссии и Войска Запорожского

Помощник президента России Владимир Мединский выразил готовность к диалогу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на тему Малороссии и Войска Запорожского. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что разговор состоится, если в нем возникнет необходимость. По мнению Мединского, генсек Североатлантического альянса «узнает много нового», как и расскажет сам, например, «об освоении голландским купечеством Индонезии».

Помощник президента РФ добавил, что готов отправить Рютте учебник истории России за 6-й класс, но не видит в этом смысла, ведь генсек НАТО его не прочтет.

12 июня Рютте заявил, что считает важным диалог с Россией по ситуации на Украине, который начал президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Москва уже дважды посылала Мединского на переговоры в Стамбуле, пытаясь начать диалог с истории 1000-летней давности, а затем объяснить, что Украина виновата в происходящем. По мнению Рютте, подход Москвы к переговорам с Киевом «бесполезный».

Ранее Мединский назвал условие перерастания украинского конфликта в ядерную войну.