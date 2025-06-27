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В МИД РФ указали на нестыковку в заявлениях НАТО об угрозе нападения России

МИД РФ: у НАТО не сходится арифметика в заявлениях об угрозе нападения России
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В НАТО противоречат собственной логике и расчетам, утверждая о возможном нападении России к 2030 году. Такое заявление сделал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников на дискуссии клуба «Валдай», посвященной итогам саммита альянса в Гааге, передает ТАСС.

«Запугивание российской угрозой — единственный способ заставить страны НАТО взять на себя ответственность за безопасность. Это подтверждается решением увеличить оборонные расходы до 5% к 2035 году», — сказал дипломат.

Масленников обратил внимание на нестыковку в аргументации альянса.

«Если Россия якобы должна напасть к 2030 году, почему ЕС планирует подготовиться только к 2035 году?» — отметил он.

26 июня издание The Washington Post (WP) сообщило, что президент США Дональд Трамп поклялся союзникам по НАТО в Европе, что Россия не нападет на страны Североатлантического альянса, пока он остается главой Белого дома.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит «новые военные операции» на территории Европы.

Ранее Эстонию назвали «тявкающей страной» из-за слов о войне с Россией.

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