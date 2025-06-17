Эстонию назвали «тявкающей страной» из-за слов о войне с Россией

Эстония взяла на себя роль дерзкого политического авангарда Европы: устами ее политиков высказываются самые пропагандистские предложения Евросоюза. Так политолог Сергей Маркелов (признан в РФ иностранным агентом) прокомментировал «Газете.Ru» слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что Таллин готов «принести войну в Россию».

«Понятно, что мы более-менее с позицией прибалтов уже знакомы, они выступают в роли политической торпеды Евросоюза, то есть стран, которые выражают самые больные фантазии европейских политиков. Даже среди всех стран Прибалтики Эстония выделяется своей неадекватностью по отношению к России. Все прибалтийские страны таким образом отрабатывают свои политические хотелки в рамках Евросоюза. Брюссель такая ситуация полностью устраивает, и он буквально ставит прибалтам пропагандистские задачи», — пояснил политолог.

По мнению Маркелова, страны Балтии необходимы Евросоюзу, чтобы формировать определенный тип политического сигнала, «который никто в ЕС больше не согласится формировать, чтобы не потерять лицо». Эстония согласна играть роль «тявкающей на Россию» страны, потому что она «фактически полностью зависит от дотаций Брюсселя», пояснил политолог.

«При этом обращать внимание на слова эстонских политиков все же стоит. Через них мы видим крайние принципы антироссийской пропаганды, которые изобретаются Брюсселем. Мы их видим, понимаем и потом можем разрабатывать свои контр пропагандистские ответы», — заключил Маркелов.

Глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. Он подчеркнул, что если российская сторона нападет, то «мы принесем войну в Россию».

Министр добавил, что на предстоящем саммите НАТО члены блока обсудят увеличение оборонных расходов, а также новые варианты немедленного реагирования в случае российского нападения.

Ранее стало известно, что граничащие с РФ страны готовят системы здравоохранения к войне.