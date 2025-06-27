Санду отреагировала на задержание молдавских шпионов в России

Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан страны проявлять осторожность при поездках в Россию. Об этом она сообщила в интервью NordNews.

Она отвергла обвинения в адрес задержанных граждан Молдавии, назвав их спекулятивными. Санду подчеркнула необходимость бдительности, чтобы избежать подобных ситуаций.

«Мне очень жаль, что наши люди, отправляющиеся в Россию по делам или по семейным обстоятельствам, сталкиваются с такими проблемами», — сказала она.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично назвала предупреждение МИД Молдавии о нежелательности поездок в РФ мерой против молдавских шпионов.

25 июня в ФСБ России сообщили, что в Москве сотрудники ведомства задержали двух граждан Молдавии, подозреваемых в шпионской деятельности. По данным службы, подозреваемые прибыли в Россию под ложными документами, чтобы выполнить задания против безопасности страны.

Ранее Мария Захарова назвала слова экс-посла Молдавии примером неонацизма.