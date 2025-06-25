Захарова иронично отреагировала на предупреждение МИД Молдавии о поездках в РФ

Захарова: предупреждение Молдавии о поездках в РФ — мера против ее же шпионов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично назвала предупреждение МИД Молдавии о нежелательности поездок в РФ мерой против молдавских шпионов. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

«МИД Молдавии предупредил о нежелательности поездок в РФ после того, как ФСБ сообщила о задержании двух агентов молдавской спецслужбы в Москве. Видимо, так они предупреждают шпионов, что больше в Россию ездить не надо», — написала Захарова.

Дипломат добавила, что добропорядочным гражданам Молдавии в России всегда рады, и они об этом знают.

25 июня в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Москве сотрудники ведомства задержали двух граждан Молдавии, подозреваемых в шпионской деятельности. По данным службы, подозреваемые прибыли в Россию под ложными документами, чтобы выполнить задания против безопасности страны.

В апреле из России выдворили гражданина Молдавии Дмитрия Руснака из-за подозрений в шпионаже. В ФСБ уточнили, что он не прошел проверку на полиграфе после того, как попал в поле зрения службы.

Ранее в ДНР вынесли приговор шпиону, не успевшему сбежать на Украину.