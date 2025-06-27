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В ЕС предупредили о «плохом послании» для Украины насчет членства в союзе

Метсола: вето Венгрии является худшим посланием для Украины
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Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Блокировка Венгрией первого этапа переговоров о членстве Украины в ЕС является плохим сигналом для Киева. Об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола на брифинге, который транслировался на ее YouTube-канале.

«Я думаю, что худшее послание, которое мы могли бы передать Украине, <…> заключается в том, что Европейский союз в этот очень-очень важный момент отвернется», — сказала Метсола.

Она отметила, что членство Украины в ЕС поддерживают 26 из 27 стран — членов организации. По словам Метсолы, против только Венгрия.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может быть принято никаких реальных решений о вступлении Украины в ЕС, поскольку его страна против. Политик подчеркнул, что это вето нельзя обойти.

26 июня Орбан рассказал об итогах референдума, который провели в Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС. По его словам, только 5% граждан поддержали членство Украины в Евросоюзе. В свою очередь против выступили более 2,1 млн граждан, это 95% от всех участников референдума, уточнил премьер-министр.

Ранее Зеленский устроил перепалку с Орбаном.

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