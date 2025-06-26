Орбан ответил, можно ли обойти вето Венгрии в вопросе вступления Украины в ЕС

Орбан: Украина не сможет вступить в ЕС, потому что Венгрия против

На предстоящем саммите Евросоюза, который состоится 27 июня, не может быть принято реальных решений о вступлении Украины в ЕС, поскольку Венгрия против. Об этом заявил премьер-министр республики, его слова передает РИА Новости.

«Венгрию нельзя обойти в вопросе членства Украины в ЕС, потому что в конечном итоге требуется единогласное решение», — сказал венгерский политик, отвечая на вопрос журналистов, может ли по итогам саммита быть принято заявление от лица 26 стран — членов объединения о вступлении Украины в ЕС.

Он подчеркнул, что пока нет общей позиции 27 стран — членов Евросоюза по этому вопросу, все заявления о членстве Украины в ЕС не имеют никакой юридической силы.

До этого Орбан заявил, что почти все население Венгрии в ходе референдума проголосовало против вступления Украины в ЕС. По его словам, только 5% граждан поддержали членство Украины в Евросоюзе. В свою очередь против выступили более 2,1 млн граждан, это 95% от всех участников референдума, уточнил премьер-министр.

Ранее Зеленский устроил перепалку с Орбаном.