На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан ответил, можно ли обойти вето Венгрии в вопросе вступления Украины в ЕС

Орбан: Украина не сможет вступить в ЕС, потому что Венгрия против
close
Radovan Stoklasa/Reuters

На предстоящем саммите Евросоюза, который состоится 27 июня, не может быть принято реальных решений о вступлении Украины в ЕС, поскольку Венгрия против. Об этом заявил премьер-министр республики, его слова передает РИА Новости.

«Венгрию нельзя обойти в вопросе членства Украины в ЕС, потому что в конечном итоге требуется единогласное решение», — сказал венгерский политик, отвечая на вопрос журналистов, может ли по итогам саммита быть принято заявление от лица 26 стран — членов объединения о вступлении Украины в ЕС.

Он подчеркнул, что пока нет общей позиции 27 стран — членов Евросоюза по этому вопросу, все заявления о членстве Украины в ЕС не имеют никакой юридической силы.

До этого Орбан заявил, что почти все население Венгрии в ходе референдума проголосовало против вступления Украины в ЕС. По его словам, только 5% граждан поддержали членство Украины в Евросоюзе. В свою очередь против выступили более 2,1 млн граждан, это 95% от всех участников референдума, уточнил премьер-министр.

Ранее Зеленский устроил перепалку с Орбаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами