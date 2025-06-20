Эстония начала возводить линию обороны у границы с Россией

Эстония начала возводить линию обороны по юго-восточной границе с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ERR.

На ряде участков границы между двумя странами сооружаются противотанковые рвы. К концу 2025 года на границе появятся не менее 28 бункеров и десятки складских площадок. На строительство этих сооружений в текущем году выделено €4,4 млн.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ не видит угрозы в перевооружении НАТО благодаря своей самодостаточности.

Путин также заявил, что поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине не повлияет на ход боевых действий, но серьезно ухудшит отношения с Россией. Он уточнил, что Германия, как и другие европейские страны, более не считается нейтральным государством в конфликте.

Ранее Эстонию назвали «тявкающей страной».