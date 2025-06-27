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В России назвали главное препятствие миру на Украине

Константинов: миру на Украине мешают исторические враги России
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Александр Кряжев/РИА Новости

Исторические враги России стали препятствием для заключения мирного соглашения по Украине. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Если бы дело шло о соглашении с Украиной, оно было бы давно заключено. Но за плечами у киевского режима стоят исторические враги России. Те же британцы», — отметил он.

Кроме того, как отметил глава крымского парламента, немцы и французы «тешат себя надеждой» отомстить России за тяжелые поражения.

До этого дипломат Иан Прауд в статье для издания Responsible Statecraft писал, что украинский лидер Владимир Зеленский не отказался от пути Киева в НАТО, тем самым он сделал невозможной «любую мирную сделку».

На этом фоне газета The New York Times отмечала, что саммит НАТО в Гааге стал еще одним мрачным знаком для Украины, поскольку российско-украинский конфликт не вошел в список приоритетных тем.

Ранее в США рассказали, как лидеры стран НАТО унижались перед Трампом.

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Переговоры о мире на Украине
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