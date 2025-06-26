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Зеленский сделал невозможной «любую сделку» по Украине

Прауд: Зеленский сорвал мир на Украине, не отказавшись от планов вступить в НАТО
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Thomas Peter/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не отказался от пути Киева в НАТО, тем самым он сделал невозможной «любую мирную сделку». Об этом пишет дипломат Иан Прауд в статье для издания Responsible Statecraft.

«Зеленский не отказался от своего стремления сделать Украину частью альянса, сделав невозможными любую мирную сделку или возможное долгое прекращение огня с Россией», — отметил он.

До этого газета The New York Times писала, что саммит НАТО в Гааге стал еще одним мрачным знаком для Украины, поскольку российско-украинский конфликт не вошел в список приоритетных тем.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее в США рассказали, как лидеры стран НАТО унижались перед Трампом.

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