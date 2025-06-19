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Российский боец убедил двух солдат ВСУ сдаться в плен

РИА Новости: боец ВС РФ уговорил двух бойцов ВСУ сдаться без единого выстрела
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Violeta Santos Moura/Reuters

В зоне специальной военной операции российскому военнослужащему удалось убедить двух противников сдаться без применения оружия. Об этом сообщил РИА Новости командир штурмового взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Росомаха», подразделение которой входит в группировку войск «Центр».

По его словам, во время продвижения к населенному пункту Малиновка в Донецкой народной республике один из бойцов использовал силу убеждения и добился того, что двое военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен. Противостояние удалось разрешить без стрельбы.

Как отметил «Росомаха», украинские бойцы из 142-й бригады ВСУ были настолько деморализованы, что поддались на призывы к сдаче. Один из пленных рассказал, что после уничтожения их батальона они остались вдвоем и решили не погибать, а сохранить жизнь ради возвращения к семьям.

РИА Новости также располагает видеозаписью, сделанной в момент их сдачи.

Ранее российский боец с позывным «Сыч» рассказал о намеренной атаке ВСУ по украинским пленным.

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