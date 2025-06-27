На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько военных ВСУ выводят с Украины еженедельно

ТАСС: российские силовики еженедельно выводят с Украины одного-двух военных ВСУ
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские силовики еженедельно выводят с территории Украины одного-двух военных Вооруженных сил республики (ВСУ), которые решили сложить оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В основе своей эти мероприятия носят непубличный характер, чтобы противник до конца не знал о коридорах выхода, а также не рассекретил пророссийски настроенных офицеров ВСУ, выполняющих очень много работы непосредственно внутри украинской армии, помогая своим подчиненным сложить оружие», — сказал собеседник агентства.

Силовики добавили, что за июнь они получили несколько тысяч обращений по данным вопросам.

19 июня командир штурмового взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Росомаха» сообщил, что в зоне специальной военной операции российскому военнослужащему удалось убедить двух украинских бойцов сдаться без применения оружия. Один из пленных рассказал, что после уничтожения их батальона они остались вдвоем и решили сохранить жизнь ради возвращения к семьям.

Ранее украинский военнопленный призвал ВСУ сложить оружие и сдаться.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами