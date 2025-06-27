Стало известно, сколько военных ВСУ выводят с Украины еженедельно

Российские силовики еженедельно выводят с территории Украины одного-двух военных Вооруженных сил республики (ВСУ), которые решили сложить оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В основе своей эти мероприятия носят непубличный характер, чтобы противник до конца не знал о коридорах выхода, а также не рассекретил пророссийски настроенных офицеров ВСУ, выполняющих очень много работы непосредственно внутри украинской армии, помогая своим подчиненным сложить оружие», — сказал собеседник агентства.

Силовики добавили, что за июнь они получили несколько тысяч обращений по данным вопросам.

19 июня командир штурмового взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Росомаха» сообщил, что в зоне специальной военной операции российскому военнослужащему удалось убедить двух украинских бойцов сдаться без применения оружия. Один из пленных рассказал, что после уничтожения их батальона они остались вдвоем и решили сохранить жизнь ради возвращения к семьям.

Ранее украинский военнопленный призвал ВСУ сложить оружие и сдаться.