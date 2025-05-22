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Украинский военнопленный призвал ВСУ сложить оружие и сдаться

Минобороны: пленный военнослужащий ВСУ призвал сослуживцев сложить оружие

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Сорока обратился к сослуживцам с призывом сложить оружие и сдаться. Видео с обращением украинского военнопленного публикует Минобороны России.

«Ребята-однополчане, всем советую бросить оружие и не воевать. Лучше сдаться в плен, быть живым и здоровым», — призвал украинский боец.

Военнопленный также признал свою вину за участие в боевых действиях и рассказал, что дезертировать не смог, потому что «все равно ловят и возвращают».

Украинский военнослужащий Сорока по ошибке зашел в блиндаж российских военных и попал в плен в приграничье Курской области.

Военнопленный рассказал, что командование отправило его на позиции в районе Суджи. Боец ВСУ также отметил безразличное отношение командования ВСУ к судьбе личного состава и рассказал, что украинских военнослужащих не щадят, отправляя в самые горячие точки.

При этом пленный заявил о гуманном отношении российских военнослужащих к военнопленным.

Ранее боец ВСУ сдался в плен и выдал маршруты сослуживцев в ДНР.

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