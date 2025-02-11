«Нам нужно просто выжить»: как американцы переехали в Россию и лишились миллионов

Семья Хейров сбежала из Техаса в 2023 году. Их не устраивала политика США, особенно ЛГБТ-пропаганда*. Ради лучшего будущего своих троих детей они переехали в Россию, но в первый же месяц потеряли здесь все свои сбережения — пять миллионов рублей. Они уверены, что их обманул сын пастора. Корреспондент «Газеты.Ru» провел с ними целый день, чтобы узнать, как они живут и почему все еще любят Россию.

«Его предупредили, он уехал»

В будний февральский день у управления МВД по Домодедово непривычно многолюдно. Юрист, переводчик, двое мужчин, которые представились как правозащитники, и журналисты — столь представительная делегация собралась здесь ради 61-летнего американца Лео Хейра.

В декабре 2023 года он вместе с женой Шанталь и тремя сыновьями приехал в Россию за лучшей жизнью и в том же месяце потерял все свои сбережения — 5 млн в переводе на рубли.

Вернуть эти деньги Хейры пытаются уже год. С помощью правозащитников Лео написал заявление в полицию, а 6 февраля его вызвали в отдел для повторного опроса.

«Заявление Лео написал еще 27 сентября, но, видимо, проверка должным образом не была проведена. Сейчас после общественного резонанса в СМИ Лео вновь вызвали для дачи объяснений, уже более подробных. Возможно, теперь по данному факту все-таки будет возбуждено уголовное дело», — объяснил корреспонденту «Газеты.Ru» Анатолий Коровин, юрист, представляющий интересы Хейров.

Рассказать журналистам о своих злоключениях Лео собирался в кафе по соседству. Но уже через 15 минут интервью к столику подошли двое правозащитников и сообщили, что пора выезжать.

— Пока светло, едем в деревню к должнику, пообщаемся, — объясняет мужчина в капюшоне с флагом России.

— Мы умеем договариваться, — шутит второй.

Впятером мы втискиваемся в автомобиль и едем на окраину города в частный сектор. Спустя 20 минут машина останавливается у кирпичного двухэтажного дома.

Следующие полчаса редкие прохожие наблюдают чудную картину. Четверо мужчин, один из которых разговаривает только по-английски, упорно стучат в забор из металлопрофиля и снимают это на видео.

— Видимо, его предупредили, и он уехал, — с серьезным видом говорит один из активистов.

Несколько раз они пытаются позвонить владельцу дома на мобильный, но трубку никто не берет. Очевидно, что общаться должник не настроен.

Пока правозащитники рассуждают, стоит ли вызвать на место полицию, корреспонденту «Газеты.Ru» наконец-то удается задать вопросы главному герою этого детектива.

close Лео и правозащитники возле дома должника Из личного архива Лео

«Я старался достучаться до Трампа»

Семья Хейров жила в Нью-Йорке, а в 2018 году переехала в Техас. У Лео был свой бизнес по чистке ковров, Шанталь готовила и продавала сладости. Было у семьи и свое хозяйство — коровы, куры, индейки, утки.

И хотя дела шли неплохо, свою жизнь в Америке Хейры не считают безоблачной. В первую очередь из-за политики властей. Лео уверен, что страна погрязла в коррупции.

«Я пытался быть активным в соцсетях, старался достучаться до Трампа, пока тот был президентом, чтобы сказать ему, что он должен арестовать предателей в правительстве. Ему нужно было навести порядок, иначе они просто выкинут его из Белого дома. Но либо мое сообщение до него [Трампа] не дошло, либо он просто не воспринял это всерьез», — рассказывает Лео.

close Семья Хейров Из личного архива Лео

В 2021 году, когда президентом США стал Джо Байден, Лео решил, что нужно уезжать. По его словам, больше всего негодования у него вызывали рост цен, засилье нелегальных мигрантов и ЛГБТ-пропаганда («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) .

Американские посольства стали вывешивать радужные флаги — для меня это было отвратительно, это показывало, что с руководством страны что-то не так. Я сказал своей жене: «Нам нечего предложить нашим сыновьям. У них просто не будет нормальной страны для жизни, если все пойдет так дальше». Лео Хейр

Принять это решение, как уверяет Лео, ему помогли «независимые американские СМИ, которые показывали правду». По местным телеканалам он стал слушать выступления Владимира Путина.

«Он казался мне очень мудрым, рассудительным человеком с логикой. Я сказал жене: «Хотел бы я, чтобы у нас в Америке был такой президент, как Путин», — вспоминает Лео. — Забавно, конечно, желать, чтобы президент другой страны стал твоим президентом. Но он действительно заботится о своей стране».

Пообщавшись с юристами, Хейры стали готовиться к переезду в Россию — собирали документы, получили визы, продали вещи и 1 декабря 2023 года прилетели в Москву.

Найти жилье, владельцы которого согласились бы оформить для американской семьи временную прописку, оказалось проблематично. Тем более, что знания русского ни у кого из Хейров не было.

close Деревня в Московской области, где жили Лео Хейр, его жена Шанталь и трое сыновей Из личного архива Лео

Через блогера Джозефа Роуза и его жену Светлану Анохину они познакомились с баптистским пастором и остановились на его ферме в Подмосковье.

«С нас не брали денег за аренду жилья, но мы заботились о животных и выполняли работы на ферме. Я установил печи в двух домах, установил туалет, которого в доме не было, заделал трещины в главном доме и перестроил загоны для животных и много чего еще», — рассказывает Лео.

«Раз пастор, значит, честный человек»

Семью восхищала местная природа, достопримечательности и архитектура ближайших городов, доброжелательное отношение россиян. Лео с восторгом показывает фотографии церквей, украшенной Москвы, ВДНХ.

«Когда мы шли по улице и я что-то говорил жене на английском — люди просто сворачивали головы: «Надо же, вы иностранцы! А, вы из Техаса? Оуу, бедные». Все относятся очень хорошо. В магазине особых сложностей нет, все понимают главное слово — деньги», — смеется Лео.

close Сын Лео Из личного архива Лео

Правда, большая часть активов Хейров была в долларах и криптовалюте. Поврежденные купюры принимали не все обменники, а с криптовалютой банки и вовсе не работали.

Пастор рассказал американцам, что его сын — бизнесмен, занимается финансами и может помочь.

Этот парень показал мне фотографии с грузовиками, рассказывал, как покупал технику в Китае и продавал в Узбекистан. Он уверял, что работает с огромными суммами и что наши 50 000 долларов — это копейки для него. Его отец — лидер крупной евангелистской организации в России. Я подумал, что раз он пастор, значит, честный человек. Но оказалось, что Иисус был прав, предупреждая о волках в овечьей шкуре. Лео Хейр

Как утверждает Хейр, молодой человек предложил им вложить сбережения в бизнес, а сделку оформил как краткосрочный заем. Супруге Лео, Шанталь, идея сразу не понравилась.

«Я написала контракт на английском языке, который он отказался подписывать, сказав, что в России это не будет юридическим документом, все должно быть составлено на русском. Он сказал, что переписал его таким же образом. Позже мы узнали, что это совсем не так», — рассказывает она корреспонденту «Газеты.Ru».

close Лео и Шанталь Хейры Из личного архива Лео

В расписке говорится, что 30 декабря 2023 года заемщик берет пять миллионов рублей под 28% годовых. Выплачивать деньги обязуется «раз в квартал или каждый месяц» (документ есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

По словам Лео, лишь в июне через пастора они получили назад 610 тысяч рублей. Усомнившись в своем бизнес-партнере, потребовали назад всю сумму, но ни средств, ни заемщика больше не видели.

«Один из моих величайших грехов — что я не послушал свою жену. Мы оказались в новой стране, были напуганы, растеряны и доверились не тем людям», — говорит Лео.

«Газета.Ru» обратилась за комментарием к самому заемщику (по его просьбе «Газета.Ru» не указывает его имя и фамилию). По его словам, о том, что у Хейров имеются к нему какие-либо претензии, он узнал только летом из СМИ.

«Я выразил готовность вернуть денежные средства в полном объеме, но попросил подписать документы о том, что этим все мои обязательства перед Лео Хейром будут исполнены. С тех пор моя позиция не менялась <…>. Лео Хейр от личной встречи (в том числе и с участием своих представителей) отказывается и избрал тактику оказания психологического воздействия на меня через средства массовой информации», — говорит собеседник издания.

Полный ответ (орфография и пунктуация сохранены) В декабре 2023 года мой отец, узнав из средств массовой информации о прибытии в Россию американской семьи Хэер в поисках убежища и нуждавшейся в жилье, разыскал их и пригласил для постоянного проживания в свой дом, расположенный на территории Московской области.



Вплоть до лета 2024 годам мы фактически являлись одной семьей — проживали вместе, вели совместное хозяйство, отмечали праздники, дарили подарки и т. д., какие-либо денежные средства семья Хэер, вопреки словам ее главы — Лео Хэера, нам за проживание не платила.



В конце декабря Лео Хэер обратился ко мне с просьбой о размещении его накоплений в связи с тем, что он, как гражданин недружественного государства - Соединенных Штатов Америки, не имел законной возможности трудоустроиться, разместить денежные средства во вкладах, либо другого способа иметь доход. Учитывая это, а также сложившиеся между нами отношения, я принял от него денежные средства в размере 5000 000 (пяти миллионов) рублей.Этот факт мною никогда не отрицался.



Деньги мне были переданы на срок три месяца, который впоследствии был продлен на неопределенное время самим Лео Хером, о чем у меня имеется соответствующее подтверждение в виде переписки с ним.



По поводу якобы имеющихся нарушений при составлении расписки о получении мною выше указанных денежных средств хотелось бы пояснить, что деньги передавались фактически от одного члена семьи другому, в тот момент юридической стороне дела никто внимания не уделял, ни я, ни Лео Хэер юристами не являемся и за соответствующей юридической помощью не обращались.



В мае 2024 года мною, по первой же просьбе Лео Хэера, были выплачены ему денежные средства в сумме более 600 000 (шестисот) тысяч рублей в счет частичного возврата долга. Никаких претензий, возражений требований и т. п. в тот момент с его стороны ко мне не было.



Однако, впоследствии, в середине лета 2024 года из средств массовой информации мне стало известно, что, оказывается, Лео Хэер имеет ко мне претензии относительно возврата долга. При этом, он продолжал проживать вместе с нами.



В ответ на мой вопрос о причинах появления такой информации Лео Хэер сообщил мне, что ему необходима вся сумма целиком, вел себя крайне нервно, говорил, что деньги нужно кому-то передать. На мои слова о том, что ему были частично возвращены денежные средства в сумме 600 000 (шестисот тысяч) рублей, Лео Хэер заявил, что советовался со «знакомыми» и в связи с тем, что возврат денежных средств не был оформлен должным образом, их можно считать«подарком».



Учитывая сложившуюся ситуацию, я выразил готовность вернуть денежные средства в полном объеме, но попросил подписать документы о том, что этим все мои обязательства перед Лео Хэером будут исполнены.



С тех пор моя позиция не менялась и неоднократно заявлялась как представителям средств массовой информации, так и представителям правоохранительных органов — я не отказываюсь от наличия задолженности перед Лео Хэером, никогда не отрицал получения денег от него и готов их вернуть в любой момент.



Вместе с тем, я считаю, что в целях защиты моих прав при возврате денежных средств между нами должно быть подписано юридически обязывающее соглашение, в котором бы закреплялся размер задолженности, размер возможных процентов, штрафов, пеней и т. д. при выплате которых мои обязательства перед Лео Хэером считались бы исполненными.



Однако, Лео Хэер от личной встречи (в том числе и с участием своих представителей) отказывается и избрал тактику оказания психологического воздействия на меня через средства массовой информации.



Вместе с тем, в силу положений действующего законодательства Российской Федерации, досудебный порядок урегулирования спора в виде переговоров, обмена письмами и т.п. для разрешения возникших разногласий между сторонами спора является не просто правом, но и прямой обязанностью лица, чьи права, как оно считает, нарушены.



Еще раз подчеркиваю, что я никогда не отрицал факт получения от Лео Хэера денежных средств, готов их вернуть в полном объеме с учетом начисленных процентов любой момент, но при соблюдении требований Закона.



Хотелось бы отметить, что по результатам рассмотрения нескольких заявлений Лео Хэера сотрудниками правоохранительных органов вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, претензий ко мне не имеется.



Сам я никогда к какой-либо ответственности не привлекался, являюсь добропорядочным гражданином Российской Федерации, на постоянной основе оказываю содействие Вооруженным Силам Российской Федерации в проведении Специальной военнойоперации, о чем имею благодарности Министерства обороны.



В настоящее время мною предпринимаются юридические действия в целях защиты своих прав, чести и достоинства, я готов к разрешению конфликтной ситуации с Лео Хэером в правовом русле.



Данный пресс-релиз является моей официальной позицией по спору с Лео Хэером, при этом не является согласием на хранение и обработку персональных данных.

«Мы здесь все патриоты»

В сентябре Хейры съехали с фермы, и за следующий год сменили несколько адресов, наконец остановившись в Иваново.

Все это время трое детей учатся дома — в школу без знания русского языка их принять не готовы. По сути, признается мужчина, они оказались в полной изоляции.

На жизнь переселенцы зарабатывают преподаванием английского, а в будущем хотят открыть свой семейный бизнес — по обжарке орехов.

«Это был худший год в моей жизни. Я не виню Россию, но это действительно было тяжело. Приехать сюда не было ошибкой. Ошибкой было делать это без подготовки и знания языка. Мы не хотим уезжать, нам нравится здесь, но нам нужно выучить язык и просто выжить», — говорит Хейр.

Под конец интервью солнце уже клонится к закату. «Группа поддержки» успела дозвониться до работницы фермы пастора. Ее попросили передать, что у должника «есть шанс договориться с Лео мирно, вернув деньги».

Перед отъездом компания записывает видео. «Сегодня мы разбирались с историей нашего американского друга Лео Хейра, который приехал из США и хочет у нас жить. Мы будем держать под контролем ситуацию. Мы все здесь патриоты и по мере возможностей поможем Лео. Накажем негодяев», — заявляет на камеру правозащитник Анатолий Коровин.

«Much love to Russia», — говорит Лео, улыбаясь в объектив.