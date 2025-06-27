Сигнал «российская нефть» поймали в Ормузском проливе

Reuters: суда в Ормузском проливе прячутся от атак под флагами России и Китая

Коммерческие суда в районе Ормузского пролива передают ложные данные о своей национальной принадлежности из-за сохраняющихся рисков после хрупкого перемирия между Ираном и Израилем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию Windward и данные мониторинга.

По данным агентства, с 12 по 24 июня 55 судов отправили 101 атипичное сообщение, в частности, указав, что они перевозят российскую нефть или являются китайской собственностью. Как пояснил гендиректор Windward Ами Даниэль, судовладельцы опасаются, что корабли, связанные с США, Британией или Израилем, остаются мишенями. Указание на принадлежность к Китаю или РФ является защитой для них, отметил Даниэль.

26 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран одержал победу над Израилем по итогам 12-дневного конфликта и поздравил с этим событием народ Исламской Республики.

В этот же день он объявил, что Иран также победил в противостоянии с США после того, как американский президент Дональд Трамп принял решение нанести удары по ядерным объектам республики. Хаменеи считает, что США вступили в войну с Ираном, поскольку осознали, что Израиль обречен «на полное уничтожение» в случае продолжения конфликта с Тегераном.

Днем ранее Трамп анонсировал переговоры между США и Ираном, которые пройдут на следующей неделе. Глава Белого дома рассчитывает, что по итогам этой встречи будет подписано соглашение, однако добавил, что для него это «не является необходимостью».

Ранее Трамп обрушился с критикой на американские СМИ из-за «дискредитации» американских ударов по Ирану