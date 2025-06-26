Представитель Белого дома Левитт не ответила на вопрос о поставках Patriot Киеву

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от ответа о планах поставки дополнительных ракет для зенитных комплексов Patriot Украине. Соответствующий вопрос задан ей журналистами во время брифинга, передает РИА Новости.

«Комментарии по этому вопросу должен предоставить сам президент», — сказала Левитт.

Она охарактеризовала беседу лидеров как «продуктивную», но отказалась раскрывать детали договоренностей.

26 июня издание Reuters писало, что Белый дом США рекомендовал госдепартаменту страны прекратить финансирование почти двух десятков программ, которые занимаются расследованием военных преступлений в Мьянме, Сирии и на Украине. Рекомендация управления по вопросам управления и бюджета Белого дома не является окончательным решением, отмечает агентство.

Также отметим, что в четверг саммит Евросоюза не смог принять заявление в поддержку Киева, документ заблокировала Венгрия.

Ранее в России указали на «истеричные» попытки Зеленского вернуть к себе внимание.