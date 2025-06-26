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Евросоюз не смог принять заявление в поддержку Украины

Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Киева
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Global Look Press

Саммит Евросоюза не смог принять заявление в поддержку Киева, документ заблокировала Венгрия. Об этом в распространенном пресс-службой Европейского совета документе.

«Евросовет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече», — говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что проект итогового заявления твердо поддержали 26 из 27 стран ЕС.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан отмечал, что НАТО нечего делать на Украине, поскольку она не является членом Североатлантического альянса.

Также Орбан заявил, что Россия — не угроза для Европы. Главной опасностью, по его мнению, является потеря конкурентоспособности.

Кроме того, глава венгерского кабмина также сообщал, что Венгрия, США, Словакия и Турция не хотели видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО.

Ранее на Западе Зеленского назвали «мелким нытиком» и высмеяли его пиджак.

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