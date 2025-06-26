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В России указали на «истеричные» попытки Зеленского вернуть к себе внимание

Захарова: Зеленский истерично пытается вернуть внимание к себе
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Kevin Mohatt/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский воспринимает потерю внимания к себе крайне агрессивно и истерично пытается его привлечь. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Конечно, мы же видим, и не только по этим событиям, но и по предыдущим — как только Зеленский чувствует, что к нему внимание ослабевает, есть некие события, которые важнее, чем он, <...> начинается истеричная попытка вернуть себе внимание», — сказала дипломат.

Захарова напомнила, что подобная ситуация сложилась накануне 9 мая, когда украинские власти «начали угрожать, кричать, терроризировать всех»; обратила внимание на то, как посылались угрозы ветеранам и гостям из различных стран мира.

Таким образом, резюмировала представитель МИД России, все, кто каким -либо образом «угрожают вниманию к этой нарциссически-болезненно-террористической фигуре Зеленского», воспринимаются украинским лидером с крайней степенью агрессии.

До этого Зеленский призывал союзников «уменьшить российские аппетиты» путем новых санкций против Москвы. По словам украинского президента, сделать это необходимо, насколько это возможно. Зеленский подчеркнул, что «ключ к победе Украины» — это не просто финансовая поддержка, а стратегическое единство «демократического мира» в лице Европы и США, где особую роль должен играть американский лидер Дональд Трамп.

Ранее Скабеева увидела в шутке Зеленского про Трампа ностальгию по прошлому.

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