Российское посольство обвинило НАТО в уничтожении «мирного дивиденда»

Лидеры стран НАТО ввергают Европу в наиболее опасный период с момента завершения Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий посольства РФ по итогам саммита альянса в Гааге.

«Россия не несет никакой угрозы странам Североатлантического альянса. Это планировщики НАТО форсируют продвижение военной инфраструктуры альянса к нашим границам», — говорится в комментарии.

В посольстве подчеркнули, что страны — члены альянса ускорили перевооружение для того, чтобы упрочить свое подавляющее превосходство над Россией. В комментарии обращается внимание на то, что эти действия окончательно нивелируют постбиполярный «мирный дивиденд», который сформировался после Холодной войны, ввергая тем самым Европу в опасность.

Саммит Североатлантического альянса проходил с 24 по 25 июня. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов НАТО. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что члены НАТО планомерно продвигаются к решению об увеличении расходов на оборону и это говорит о том, что идея о противостоянии с Россией не перестает быть актуальной.

Ранее в МИД сообщили о возвращении НАТО к прежней антироссийской сущности.