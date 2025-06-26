В МИД сообщили о возвращении НАТО к прежней антироссийской сущности

Саммит НАТО закрепил возвращение альянса к изначальной антироссийской сущности. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги саммита.

«От России, как подчеркнуто в итоговой декларации, надо защитить миллиард граждан стран НАТО. Видимо, это тот самый «золотой миллиард», превосходство которого так рьяно пытается мнимо сохранить коллективный Запад», — заявила дипломат.

Официальный представитель российского МИД указала, что США удалось «выдавить из союзников добровольное согласие» поднять военные расходы с 2 до 5% процентов от ВВП. Захарова отметила, что уже сейчас совокупный военный бюджет стран НАТО превышает расходы всего остального мира.

Саммит Североатлантического альянса проходил с 24 по 25 июня. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов НАТО. Среди основных задач встречи - побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что члены НАТО планомерно продвигаются к решению об увеличении расходов на оборону и это говорит о том, что идея о противостоянии с Россией не перестает быть актуальной.

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