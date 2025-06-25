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Депутат объяснил, почему НАТО выгодна война с Россией

Депутат Чепа: для увеличения расходов на оборону НАТО нужен враг в виде России
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Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

Члены НАТО планомерно продвигаются к решению об увеличении расходов на оборону, и это говорит о том, что идея о противостоянии с Россией не перестает быть актуальной. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«НАТО свое решение относительно будущего противостояния с Россией уже принял. Увеличение взносов от каждой страны говорит о том, что они будут больше закупать оружия и техники. Кроме того, сейчас происходит модернизация промышленности в европейских странах, и многие стараются выпускать собственное оружие, а не закупать его у американцев. По всей Европе видят большие возможности в большей индустриализации оборонной промышленности», — сказал депутат.

По его мнению, членам НАТО для объяснения увеличения расходов на военные нужды нужен враг, и этим врагом они выбрали Россию.

«Чтобы страны НАТО могли модернизировать свою оборонную промышленности, им нужно куда-то списывать старое оружие, а для этого им нужен военный конфликт. Удобным вариантом выступает украинский конфликт, именно поэтому Европа усердно поддерживает Зеленского. Это все вписывается в один большой план о перевооружении», — заключил Чепа.

24-25 июня в Гааге проходит саммит НАТО. Главной темой встречи в этот раз стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Обсуждаются возможности стран, входящих в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее Зеленский рассказал, когда Россия атакует страны НАТО.

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