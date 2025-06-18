Украинский журналист предложил ввести план по уничтожению российских солдат

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо выполнять план по уничтожению 30 тысяч российских солдат в месяц, заявил журналист и бывший советник министерства обороны Украины Юрий Бутусов в интервью «Украинской правде».

«При условии, что в месяц будут уничтожаться 30 000 россиян, такое количество потерь, даже при условии возвращения раненых из госпиталей, Россия на данный момент восстановить не способна», — сказал он.

По его словам, такой план нужно передать каждому командиру бригады ВСУ. Бутусов предложил вести отчет о выполнении плана с помощью видео.

Тем временем народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала мобилизовать женщин на оборонные предприятия и тыловые должности. По ее словам, «войну вполсилы не выиграешь». Также она обратила внимание, что на улицах украинских городов много «здоровых тридцатилетних мужчин», которые до сих пор не призваны в армию, тогда как немало бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «воюют уже четвертый год».

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не пойдет на «мир любой ценой» с Россией, и Москва не сможет запретить республике стать членом НАТО. По его словам, Киев не признает утраченные территории в составе России, не согласится на снижение численности ВСУ, ограничение работы ВПК, военной помощи или на запрет присутствия тех или иных воинских контингентов на территории Украины.

Ранее на Украине заявили о продвижении ВС РФ в Сумской области.