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Украинский дрон атаковал съемочную группу донецкого телеканала в Горловке

Съемочная группа «Вести.Донецк» попала под удар украинского дрона в Горловке
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Gleb Garanich/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль со съемочной группой ГТРК «Донецк» в Горловке в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала.

Инцидент произошел около 15:00. Съемочная группа «Вести.Донецк» выполняла редакционное задание. В машине находились телеоператор, корреспондент и водитель, который увидел дрон, целящийся в автомобиль, и успел увернуться от прямого удара. Беспилотник сдетонировал рядом, осколками посекло машину.

«Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь», — отмечается в сообщении.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки ВСУ на российских журналистов в Луганской народной республике (ЛНР) призвала международные организации ЮНЕСКО, ООН и ОБСЕ отреагировать на произошедшее.

По словам пресс-секретаря ведомства, количество таких ударов увеличивается по мере того, как украинская сторона осознает, что не может «нанести какого-либо урона» России на поле боя. Захарова отметила, что атака на журналистов в ЛНР была целенаправленной. В МИД видят в серии расправ над сотрудниками СМИ России признак недоговороспособности украинских властей. Она добавила, что преступники получат реальные сроки заключения.

Ранее в Москве простились с журналисткой Первого канала, которая подорвалась на вражеской мине в Белгородской области.

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