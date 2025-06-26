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В Верховной раде спрогнозировали гражданский конфликт на Украине

Депутат Рады Дмитрук: на Украине неизбежен гражданский конфликт
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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что гражданское противостояние на фоне недовольства населения нынешним положением дел на Украине неизбежно. Его слова приводит ТАСС.

«Гражданское противостояние на Украине, оно неизбежно и оно нарастает, этому есть конкретные свидетельства», — заявил он в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом).

По словам Дмитрука, это связано и с похищением людей территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата), и с расколом среди верующих православных граждан, а также в совокупности с недовольством проблемами в социальной сфере.

Ранее другой депутат Рады Дмитрий Разумков обвинил своих коллег в парламенте в бездействии и выразил опасение, что люди этого не простят и в конечном итоге могут расправиться с ними.

До этого бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил, что среди жителей Украины постепенно появляется некое прозрение потому что обещанного вступления в НАТО нет, как и помощи от Евросоюза. Происходит «каскадное падение мотивации», когда многие понимают, что воевать не за что. При этом бывший депутат не исключил, что на Украине могут произойти локальные «бунты бессмысленные и беспощадные». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что запад скоро перестанет покрывать расходы Украины на пенсии и медицину.

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