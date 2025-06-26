Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что гражданское противостояние на фоне недовольства населения нынешним положением дел на Украине неизбежно. Его слова приводит ТАСС.

«Гражданское противостояние на Украине, оно неизбежно и оно нарастает, этому есть конкретные свидетельства», — заявил он в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом).

По словам Дмитрука, это связано и с похищением людей территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата), и с расколом среди верующих православных граждан, а также в совокупности с недовольством проблемами в социальной сфере.

Ранее другой депутат Рады Дмитрий Разумков обвинил своих коллег в парламенте в бездействии и выразил опасение, что люди этого не простят и в конечном итоге могут расправиться с ними.

До этого бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил, что среди жителей Украины постепенно появляется некое прозрение потому что обещанного вступления в НАТО нет, как и помощи от Евросоюза. Происходит «каскадное падение мотивации», когда многие понимают, что воевать не за что. При этом бывший депутат не исключил, что на Украине могут произойти локальные «бунты бессмысленные и беспощадные». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что запад скоро перестанет покрывать расходы Украины на пенсии и медицину.