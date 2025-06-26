Политолог заявил, что США бросят Украину ради конфликта с Китаем

США могут снизить свою поддержку Украины из-за глобальных проблем, что может произойти уже в октябре этого года. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог Александр Перенджиев.

«США будут вынуждены отдалиться от Украины, им будет не до этого», — сказал эксперт.

По словам Перенджиева, это связано с ситуацией на Ближнем Востоке, противостоянием с Китаем и углублением внутренних проблем в Соединенных Штатах.

«Уже в октябре могут начаться изменения», – отметил политолог.

Он пояснил, что это связано с Ираном, который является стратегическим партнером России и союзником Китая. Также Перенджиев обратил внимание на то, что США предпринимают действия против Пакистана, который также является союзником Пекина.

26 июня газета The New York Times писала, что саммит НАТО в Гааге стал еще одним мрачным знаком для Украины, поскольку российско-украинский конфликт не вошел в список приоритетных тем. В материале отмечается, что главную сцену на мероприятии занял президент США Дональд Трамп.

Ранее Зеленский сделал невозможной «любую сделку» по Украине.