Трамп призвал уволить журналистов, участвующих в «охоте на ведьм» после атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом уволить журналистов, распространяющих фейковую информацию о действиях американской армии после иранского инцидента. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Американский президент выразил недовольство публикациями в СМИ, критикующими военные операции Соединенных Штатов против Ирана. По мнению Трампа, такие материалы являются частью кампании по очернению действий американских военнослужащих. Он обратился к руководству ведущих новостных агентств с требованием прекратить участие сотрудников в «охоте на ведьм» и принести официальные извинения военным и гражданам страны.

Кроме того, глава государства высоко оценил профессионализм представителей министерства обороны США — министра Пита Хегсета и генерала Дэна Кейна, отметив уровень подготовки и убедительность проведенной ими пресс-конференции.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее политолог назвал истинных победителей в конфликте на Ближнем Востоке.