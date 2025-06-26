На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин подписал указ о формировании оргкомитета по подготовке российско-арабского саммита

Путин создал оргкомитет для подготовки первого российско-арабского саммита
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании оргкомитета по подготовке первого саммита Россия – Лига арабских государств (РСАС). Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале публикации правовых актов.

Председателем назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ему поручено утвердить полный состав комитета в течение месяца. Правительство обеспечит финансирование мероприятий.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что Москва 15 октября 2025 года примет первый российско-арабский саммит.

6 июня заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что итоги XIII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в очередной раз доказали, что глобальный Юг и глобальный Восток стремятся расширять взаимодействие с Россией, несмотря на давление со стороны Запада.

Ранее Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами