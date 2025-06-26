Путин подписал указ о формировании оргкомитета по подготовке российско-арабского саммита

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании оргкомитета по подготовке первого саммита Россия – Лига арабских государств (РСАС). Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале публикации правовых актов.

Председателем назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ему поручено утвердить полный состав комитета в течение месяца. Правительство обеспечит финансирование мероприятий.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что Москва 15 октября 2025 года примет первый российско-арабский саммит.

6 июня заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что итоги XIII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в очередной раз доказали, что глобальный Юг и глобальный Восток стремятся расширять взаимодействие с Россией, несмотря на давление со стороны Запада.

Ранее Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна.