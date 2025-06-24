Путин обсудил с королем Бахрейна двусторонние отношения и конфликт вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, главы государств обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Бахрейн принял участие в Петербургском международном экономическом форуме 18-21 июня. Президент и король обменялись мнениями по итогам прошедшего мероприятия.

Российский лидер отметил активную работу бахрейнской делегации во главе с представителем короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи, советником по национальной безопасности Насером Бен Хамадом Аль Халифой. Монарх выразил признательность Москве за проявленное гостеприимство. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя государствами в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

Кроме того, главы РФ и Бахрейна обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за скорейшее восстановление в регионе мира и стабильности. В этой связи была подтверждена актуальность российской инициативы по проведению в октябре текущего года в Москве первого российско-арабского саммита, говорится в сообщении.

Ранее Сергей Шойгу заявил о подготовке к первому российско-арабскому саммиту.