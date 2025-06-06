В Совбезе заявили о желании глобального Юга и Востока расширять взаимодействие с РФ

Итоги XIII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в очередной раз доказали, что глобальный Юг и глобальный Восток стремятся расширять взаимодействие с Россией, несмотря на давление со стороны Запада. Об этом рассказал РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«В этой связи партнеры единогласно отмечали важность проведения наших конференций в будущем», — отметил он.

28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время XIII Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности сообщил, что устойчивость мирового порядка во многом зависит от того, удастся ли добиться от западных стран отказа от «продавливания своих деструктивных, идеологических, внеправовых установок».

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал о подготовке к проведению первого российско-арабского саммита. Его примет Москва 15 октября 2025 года. По словам секретаря Совбеза, предстоящая встреча наглядно продемонстрирует уровень сотрудничества арабских стран с РФ.

Ранее Шойгу заявил о трансграничных угрозах безопасности для глобального Юга и Востока.