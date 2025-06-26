Премьер Бельгии признал расхождение взглядов ЕС и США по Украине

Премьер Бельгии Де Вевер: ЕС и США больше не имеют единой позиции по Украине

Саммит НАТО наглядно показал, что у Евросоюза и Соединенных Штатов сильно разошлись позиции по поддержке Украины, заявил на пресс-конференции в Брюсселе премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Его цитирует ТАСС.

«Ясно, что у ЕС и США больше не одинаковые взгляды на Украину. Очевидно, что поддержка Украины сильнее в Европе, чем в США. <...> Европа должна принять это к сведению и сделать выводы, что ей нужно стать сильнее стратегически», — высказался политик.

Он отметил, что если Европа хочет продемонстрировать силу с целью приблизить мир на Украине, то сейчас ей как никогда важна поддержка США, потому что собственной военной мощи европейцам не хватает.

24-25 июня в Гааге прошел саммит НАТО, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Также состоялась встреча президентов США и Украины. Несмотря на это, многие зарубежные СМИ отметили «усталость» НАТО от украинской тематики. Чем завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа и действительно ли на Западе не хотят решать проблемы Киева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Испании не удастся выехать «на чужом горбу».