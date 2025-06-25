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Трамп заявил, что Испании не удастся выехать «на чужом горбу»

Трамп: США заставят Испанию раскошелиться за отказ увеличить расходы в НАТО
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Piroschka Van De Wouw/Reuters

США вынудят Испанию пойти на невыгодную для нее двустороннюю торговую сделку за отказ Мадрида довести военные расходы по линии НАТО до 5% национального ВВП. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита Североатлантического альянса, передает CNN.

«Они (власти Испании. — «Газета.Ru») хотят выехать на чужом горбу. Но им придется нам компенсировать это в сфере торговли, потому что я такого не допущу. Это несправедливо», — сказал американский лидер.

По словам главы Белого дома, он намерен лично довести означенную позицию до руководства Испании. Трамп подчеркнул испанским властям следует присоединиться ко всем странам в НАТО, которые платят по 5%.

С его точки зрения, Испания оказалась в Североатлантическом блоке страной, «наиболее враждебно настроенной» к идее повышения военных расходов. Американский лидер подчеркнул, что у Испании «очень хорошо идут дела и состояние экономики очень хорошее».

Саммит НАТО проходил с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье устава организации, говорится в итоговом документе встречи в верхах.

В пятой статье устава альянса говорится, что если будет совершено вооруженное нападение хотя бы на одну страну — члена альянса, то это будет означать нападение на блок в целом, и страны-союзники обязаны предоставить помощь потерпевшей стороне.

Главной темой саммита стал вопрос увеличения расходов на оборону членов НАТО. Среди основных задач встречи является побудить страны, которые входят в состав альянса, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП.

Ранее генсек НАТО Рютте назвал Трампа «папочкой».

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