Трамп заявил, что Испании не удастся выехать «на чужом горбу»

США вынудят Испанию пойти на невыгодную для нее двустороннюю торговую сделку за отказ Мадрида довести военные расходы по линии НАТО до 5% национального ВВП. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита Североатлантического альянса, передает CNN.

«Они (власти Испании. — «Газета.Ru») хотят выехать на чужом горбу. Но им придется нам компенсировать это в сфере торговли, потому что я такого не допущу. Это несправедливо», — сказал американский лидер.

По словам главы Белого дома, он намерен лично довести означенную позицию до руководства Испании. Трамп подчеркнул испанским властям следует присоединиться ко всем странам в НАТО, которые платят по 5%.

С его точки зрения, Испания оказалась в Североатлантическом блоке страной, «наиболее враждебно настроенной» к идее повышения военных расходов. Американский лидер подчеркнул, что у Испании «очень хорошо идут дела и состояние экономики очень хорошее».

Саммит НАТО проходил с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье устава организации, говорится в итоговом документе встречи в верхах.

В пятой статье устава альянса говорится, что если будет совершено вооруженное нападение хотя бы на одну страну — члена альянса, то это будет означать нападение на блок в целом, и страны-союзники обязаны предоставить помощь потерпевшей стороне.

Главной темой саммита стал вопрос увеличения расходов на оборону членов НАТО. Среди основных задач встречи является побудить страны, которые входят в состав альянса, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП.

Ранее генсек НАТО Рютте назвал Трампа «папочкой».