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Политтехнолог: премьер Армении чувствует, что может потерять власть

Политтехнолог Харисов: Пашинян чувствует, что может потерять власть в Армении
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Александр Кряжев/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян чувствует, что может потерять власть. Его заявление «о госперевороте мошенников» можно рассматривать как способ мобилизовать общественное мнение в свою пользу. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политтехнолог Рамиль Харисов.

«Подобная риторика, конечно, работает на краткосрочную перспективу. Он в моменте тушит пожар, однако вся эта история может привести к еще большему расколу в армянском обществе, что в долгосрочной перспективе способно дестабилизировать ситуацию еще сильнее», — считает эксперт.

Он предположил, что Пашинян стремится укрепиться в своем кресле на длительный срок, выставляя себя жертвой заговоров, и, тем самым, отвлекая внимание от экономических и социальных проблем в стране.

26 июня стало известно, что в Армении в рамках уголовного дела по фактам терроризма и подготовки к захвату власти сотрудники Следственного комитета (СК) и правоохранительных органов республики задержали 15 человек.

В ночь на 18 июня в Ереване был задержан российский бизнесмен армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей республики, что вызвало недовольство Пашиняна. В отношении миллиардера было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее первый президент Армении назвал Пашиняна олицетворением поражения.

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