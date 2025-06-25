Первый президент Армении назвал Пашиняна олицетворением поражения

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян на встрече с католикосом всех армян Гарегином II заявил, что армянский премьер Никол Пашинян проиграет в объявленной им войне против Армянской апостольской церкви. Об этом заявил пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян, передает ТАСС.

«По словам президента, Пашинян — олицетворение поражения. Он позорно проиграл Арцахскую войну продолжение противостояния между Арменией и Азербайджаном за контроль над территорией Нагорного Карабаха и, бесспорно, проиграет в войне, которую объявил Армянской церкви», — заявил он.

Мусинян добавил, что помимо оценки текущей ситуации в Армении был затронут вопрос осуществленной Пашиняном расправы в отношении Самвела Карапетяна.

Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого предприниматель высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство Пашиняна. Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении. Суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

25 июня Следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике. Также сообщалось, что правоохранители провели обыски в квартирах сторонников движения и в доме Галстаняна.

Комментируя обвинение в отношении архиепископа, Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

Ранее политолог заявил, что Пашинян подписал себе приговор, арестовывая священников.