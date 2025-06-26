В Иране опровергли слова Трампа о масштабах ущерба ядерным объектам страны

Президент США Дональд Трамп преувеличил масштабы ущерба, который нанесли американские военно-воздушные силы (ВВС) ядерным объектам Ирана. На самом деле он незначительный, сообщил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, пишет ТАСС.

«США атаковали наши ядерные объекты, что, конечно, само по себе достойно уголовного расследования. <…> США не смогли достичь своей цели, и они преувеличивают, чтобы скрыть правду», — отметил Хаменеи.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы (ВВС) США подключились к ударам Израиля по ядерным объектам Ирана. 23 июня Трамп сообщил, что всем ядерным объектам республики был нанесен «колоссальный ущерб». Глава Белого дома заявил, что это подтверждается спутниковыми снимками.

Однако 24 июня американский телеканал CNN, ссылаясь на доклад разведывательного управления минобороны США, сообщил, что американские удары по иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Исламской Республики.

На следующий день газета New York Times заявила о срыве триумфа Трампа на саммите НАТО из-за утечки доклада об ударах по Ирану.

Трамп резко раскритиковал эти СМИ, заявив, что журналисты «сговорились» и дискредитируют американские удары по Ирану.

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