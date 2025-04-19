Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецпосланник Трампа подтвердил, что вопрос Украины в НАТО не обсуждается

Спецпосланник США Келлог: Украина не станет частью НАТО, это не обсуждается
close
Mariam Zuhaib/AP

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что Украина не станет частью НАТО, этот вопрос не обсуждается.

«Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений... Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года», — заявил он.

По его словам, в то время посол США в РФ Уильям Бернс сказал госсекретарю США Кондолизе Райс, что это недостижимая цель.

До этого сообщалось, что предложение США по урегулированию украинского конфликта, которое было представлено в Париже, подразумевает отказ Украины от обсуждений о членстве в НАТО.

Накануне бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российская спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о последствиях продвижения альянса на восток. По его словам, Россия рассматривала вступление Украины в НАТО как прямую угрозу своей безопасности.

Ранее Дональд Трамп не исключил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами