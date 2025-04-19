Спецпосланник Трампа подтвердил, что вопрос Украины в НАТО не обсуждается

Спецпосланник США Келлог: Украина не станет частью НАТО, это не обсуждается

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что Украина не станет частью НАТО, этот вопрос не обсуждается.

«Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений... Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года», — заявил он.

По его словам, в то время посол США в РФ Уильям Бернс сказал госсекретарю США Кондолизе Райс, что это недостижимая цель.

До этого сообщалось, что предложение США по урегулированию украинского конфликта, которое было представлено в Париже, подразумевает отказ Украины от обсуждений о членстве в НАТО.

Накануне бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российская спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о последствиях продвижения альянса на восток. По его словам, Россия рассматривала вступление Украины в НАТО как прямую угрозу своей безопасности.

Ранее Дональд Трамп не исключил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине.