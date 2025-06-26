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В Совфеде высказались о призывах европейских политиков ударить по РФ

Косачев: у нас есть все силы и средства для ответа на возможные удары по РФ
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Максим Блинов/РИА Новости

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия способна дать исчерпывающий ответ на возможные атаки по территории страны. Его слова приводят РИА Новости.

Комментируя недавние призывы европейских политиков атаковать Россию, сенатор назвал эти заявления безумными.

«У нас есть все силы и средства для того, чтобы давать исчерпывающий ответ», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Россия обладает гораздо более обширными возможностями, чем Иран, когда речь идет об обеспечении суверенитета и обороноспособности государства.

26 июня премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом призвала его проявить решимость в отношении конфликта на Украине, как это произошло в противостоянии Израиля с Ираном.

До этого британская газета Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп изменил тон в отношении российского коллеги Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку все больше разочаровывается в главе России из-за максималистских требований.

Ранее Мерц заявил, что конфликт на Украине не решить войной.

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