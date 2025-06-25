Мерц заявил, что конфликт на Украине не решить войной

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем, поэтому в ход нужно пускать санкции в отношении РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Не будет военного решения этого конфликта», — сказал он в ходе пресс-конференции в Гааге.

После этого политик призвал другие страны-члены Североатлантического альянса увеличить экономическое давление на Москву. Мерц напомнил о запланированном принятии 18-го пакета антироссийских санкций, однако отметил, что страны Европы нуждаются в более активном участии США в подобных инициативах.

Канцлер добавил, что на полях саммита успел лично пообщаться с президентом США Дональдом Трампом и передал ему призыв к действию от лица Евросоюза.

До этого глава МИД Финляндии Элина Валтонен в ходе саммита НАТО заявила, что пришло время усилить давление на Россию, чтобы «подтолкнуть» президента Владимира Путина к прекращению конфликта.

Ранее глава МИД Польши заявил, что Путин «разбудил гиганта».