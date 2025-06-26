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Верховный лидер Ирана выступит с обращением к народу

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступит с обращением к народу
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Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступит с телевизионным обращением к жителям исламской республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Третье послание верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи будет опубликовано в течение нескольких минут», — сказано в сообщении.

До этого Али Хаменеи заявлял, что Тегеран не проявлял агрессии и не позволит проявлять ее в свою сторону.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» исламская республика должна согласиться на мир.

Ранее Путин заявил о содействии России иранскому народу.

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