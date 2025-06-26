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Нарышкин рассказал, как РФ противостоит вмешательству ЕС в переговоры с Украиной

Нарышкин: РФ будет противостоять попыткам Европы помешать переговорам с Украиной
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Россия будет решительно идти своим путем, несмотря на попытки европейских стран помешать переговорам с Украиной. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС.

«Решительно идти своим путем», — сказал он в ответ на вопрос о том, какие методы использует Россия для противодействия вмешательству ЕС в переговоры по Украине.

В этом же интервью Нарышкин также сообщил, что ряд стран ЕС пытаются исказить содержание переговоров Москвы и Киева. Он отметил, что в комментариях из европейских столиц часто видно искажение смыслов, которые российская сторона вкладывает в переговорный процесс по Украине, и тех задач, которые РФ ставит.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда определится дата новых переговоров по Украине. Он заявил, что это произойдет после того, как будут выполнены договоренности гуманитарного характера, достигнутые во время встречи в Стамбуле 2 июня.

Песков заявил, что на третьем раунде переговоров планируется, что Россия и Украина обменяются мнениями по проектам меморандумов с условиями прекращения огня. Кроме того, стороны обсудят продолжение гуманитарных обменов и освобождение пленных.

Ранее в Германии оценили шансы на переговоры Мерца и Путина.

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